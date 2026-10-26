Le chat del gruppo Telegram gestito da Youssef Siher

Vanno avanti le indagini su Youssef Siher, il 30enne fermato perché ritenuto la "mente" del Movimento 17 ottobre. Il 30enne è accusato di istigazione a delinquere con finalità di terrorismo, legate alle attività del canale Telegram nato a ridosso dei disordini di Milano del weekend del 17 e 18 ottobre. Siher deve rispondere anche dell'accusa del nuovo reato di violenza nelle manifestazioni pubbliche, organizzata con mezzi informatici, introdotto con l'ultimo decreto sicurezza. Indagata, a piede libero, anche la moglie.