Catanzaro, i banchi monoposto non arrivano: il Comune di Sellia Marina ne fa segare 200 in due

I banchi monoposto non sono arrivati. L'amministrazione comunale ha quindi pensato di dividerne 200 a due posti in due. E' accaduto a Sellia Marina, in provincia di Catanzaro. Il piede mancante dei nuovi banchi è stato sostituito con una spalletta di legno. Amministrazione comunale e istituzioni scolastiche hanno lavorato in sinergia, ma la riapertura della scuola è stata comunque rinviata dal 24 al 28 settembre. Lo slittamento è stato deliberato all'unanimità anche dal Consiglio d'Istituto e "scaturisce - scrive il sindaco Francesco Mauro su Facebook - dall'esistenza di alcune problematiche ancora in essere e dalla necessità di predisporre attività e dispositivi previsti dalle disposizioni anti-Covid". "Infatti - aggiunge - la mancanza di fornitura dei banchi monoposto da parte del Ministero dell'Istruzione, l'assenza dell'assegnazione dell'organico necessario richiesto per predisporre il doppio turno della didattica, nonché la mancanza di fornitura dei moduli prefabbricati delle aule, di fatto stava mettendo a rischio la frequenza in presenza di diverse decine dei nostri ragazzi. In assenza delle forniture e dotazioni suddette, l'amministrazione comunale, in sinergia con l'Istituto Comprensivo, si è resa parte diligente per far realizzare sia oltre 400 banchi monoposto, sia opere di "edilizia leggera per aumentare gli spazi disponibili per alcune aule".