09 aprile 2021 08:50

Caso Pipitone, su Instagram un profilo fake: "Sono io la vera Denise"

Non si placa lo sciacallaggio social intorno al caso Denise Pipitone, la bimba di Mazara del Vallo scomparsa nel settembre del 2004. Su Instagram è apparso il profilo falso "Denise Pipitone Official", seguito al momento da più di 5mila persone, nella cui descrizione si legge: "Ragazzi sono la vera Denise". Non solo. La persona che gestisce la pagina aggiunge dettagli, nei post come nelle stories. "Ragazzi questa non sono io. Sono solo delle fake news, io sono italiana, lei è solo un'attrice russa che fa tutto per hype e per fare spettacolo, diffido dalle imitazioni", si legge, ad esempio, in merito a Olesya Rostova. E' necessario ricordare che sostituirsi a una persona assente e appropriarsi della sua identità è un reato.