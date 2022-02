11 febbraio 2022 07:30

Caro bollette, la protesta dei Comuni: spente le luci dei monumenti

Si spengono le luci di palazzi e monumenti in tutta Italia per sensibilizzare il governo sugli effetti che il caro bollette avrà a breve sui bilanci degli enti locali. Intorno alle 20 di giovedì 10 febbraio hanno partecipato all'iniziativa - stando ai calcoli dell'Anci - circa tremila Comuni, spegnendo per mezz'ora o un'ora edifici particolarmente rappresentativi. Tra le città, Napoli, Roma, Milano, Torino, Trieste, Ancona, Venezia, Genova.