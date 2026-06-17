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a Casacalenda

Campobasso, incendio devasta una scuola dell'infanzia

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 2 di notte

17 Giu 2026 - 13:40
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Un incendio ha devastato nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 giugno una scuola dell'infanzia a Casacalenda, piccolo paese nella provincia di Campobasso. Le fiamme si sarebbero sviluppate intorno alle 2 e rapidamente si sarebbero propagate alla copertura di legno della struttura. Per domare la furia del fuoco è stato necessario l'intervento di quattro squadre con due autopompe serbatoio, un'autobotte e un'autoscala, provenienti dai distaccamenti di Santa Croce di Magliano e di Termoli e dalla sede centrale del capoluogo. L'incendio è stato domato solamente in mattinata. Verso l'ora di pranzo lo scenario era drammatico: la struttura infatti è stata parzialmente rasa al fuoco. La parte bruciata è e sarà totalmente inagibile e quindi interdetta. I bambini non potranno tornare in questo istituto. 

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