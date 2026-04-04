A Campo Imperatore piloni delle seggiovie sommersi dalla neve

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Gli accumuli sono tali da coprire strutture alte diversi metri
Neve eccezionale a Campo Imperatore, nel cuore del massiccio del Gran Sasso, dove i piloni delle seggiovie risultano parzialmente o interamente sommersi. Le immagini - diffuse dall'amministratore unico del Centro turistico Gran Sasso, Gianluca Museo - mostrano una situazione insolita, con accumuli tali da coprire strutture alte diversi metri. Il caso più evidente riguarda la seggiovia Scindarella: il primo pilone, alto circa quattro metri, è completamente ricoperto dalla neve. I tecnici sono al lavoro per il ripristino degli impianti.