Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
1 di 6
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

A Gessate

Camionista muore schiacciato dal muletto nel Milanese

Un uomo di 61 anni è morto a Gessate schiacciato tra il suo camion e un muletto che si è ribaltato durante le operazioni di scarico in una ditta di recupero materiali di scarto. Sul posto la Polizia Locale e l'Ats.

20 Nov 2025 - 14:39
6 foto