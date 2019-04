Camion si scontra con un Tir sull A12: morti i due autisti

Terribile incidente stradale sull'A12. Un camion, alla fine della galleria Madonna della Neve, poco prima dello svincolo per Lavagna, si è scontrato con un Tir che procedeva in senso contrario. Il camionista ha perso il controllo del mezzo, che è finito nell'altra corsia. Purtroppo per i 2 autisti non c'è stato nella da fare. I vigili del fuoco di Chiavari, intervenuti con 7 unità, hanno messo in sicurezza l'area. L'autostrada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente. Sulla dinamica indaga la polizia autostradale. Presente sul posto anche il 118.