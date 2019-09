Camion sfonda il guardrail e resta in bilico nel vuoto su un viadotto dell A6

L'autostrada A6 è chiusa da questa mattina all'alba nel tratto tra Altare e Savona a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Il camionista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva un viadotto e si è schiantato contro il guard rail: la parte inferiore della cabina ha oltrepassato la protezione ed è rimasta "appesa" nel vuoto. Fortunatamente per il conducente la motrice e' rimasta sulla carreggiata: l'uomo è così riuscito a uscire dall'abitacolo, illeso. Il tratto è chiuso per permettere il recupero del mezzo pesante e la messa in sicurezza del viadotto.