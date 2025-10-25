Logo Tgcom24
un volo di 7 metri

Cade dal muro del Pantheon, muore turista giapponese a Roma

L'uomo, un 69enne, è precipitato nel fossato intorno al monumento per 7 metri. Forse stava facendo un selfie

25 Ott 2025 - 10:43
