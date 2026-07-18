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© Landesfeuerwehrverband Südtirol
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nella serata di venerdì

Bolzano, finisce con l'auto nel fiume Isarco ma il conducente si salva

Il conducente, dopo essere riuscito ad uscire dal veicolo, ha visto quest'ultimo essere trascinato dalla corrente per diversi metri

18 Lug 2026 - 09:55
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Tragedia sfiorata nella serata di venerdì 17 luglio a Bolzano quando i Vigili del Fuoco sono stati allertati per un incidente lungo la sponda sinistra del fiume Isarco. Per cause ancora in fase di accertamento, un'auto è uscita di strada precipitando nel corso d'acqua. Il conducente è riuscito ad uscire autonomamente dal veicolo e a raggiungere la riva, riportando solo lievi ferite. Dopo l'incidente l'auto è stata trascinata dalla corrente per diverse centinaia di metri. I soccorritori hanno messo in sicurezza l'area e predisposto le operazioni di recupero del veicolo, rese particolarmente complesse dall'innalzamento del livello dell'acqua e dalla forte corrente del fiume. Sul posto sono intervenuti il Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano, i Vigili del Fuoco Volontari di Oltrisarco-Aslago, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco Volontari, il servizio sanitario d'emergenza e i Carabinieri. Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono affidati ai Carabinieri.

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