Bolzano, finisce con l'auto nel fiume Isarco ma il conducente si salva

Tragedia sfiorata nella serata di venerdì 17 luglio a Bolzano quando i Vigili del Fuoco sono stati allertati per un incidente lungo la sponda sinistra del fiume Isarco. Per cause ancora in fase di accertamento, un'auto è uscita di strada precipitando nel corso d'acqua. Il conducente è riuscito ad uscire autonomamente dal veicolo e a raggiungere la riva, riportando solo lievi ferite. Dopo l'incidente l'auto è stata trascinata dalla corrente per diverse centinaia di metri. I soccorritori hanno messo in sicurezza l'area e predisposto le operazioni di recupero del veicolo, rese particolarmente complesse dall'innalzamento del livello dell'acqua e dalla forte corrente del fiume. Sul posto sono intervenuti il Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano, i Vigili del Fuoco Volontari di Oltrisarco-Aslago, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco Volontari, il servizio sanitario d'emergenza e i Carabinieri. Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono affidati ai Carabinieri.