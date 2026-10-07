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almeno 200 partecipanti

Bloccato corteo pro Pal a Torino, la polizia usa l'idrante

Lanciati oggetti contro le forze dell'ordine, poi la manifestazione si è sciolta

07 Ott 2026 - 22:48
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