Beppe Grillo mette in vendita la "pietra pomice per pulire la stupidità": eBay gli cancella l'account

Una pietra pomice autografata "in grado di grattare via la stupidità umana". Non una televendita miracolosa ma l'ultimo video postato da Beppe Grillo sul suo profilo Facebook. Il guru del Movimento 5 Stelle ha messo in vendita l'oggetto su eBay "a mill euro al pezzo, meno non ve lo posso fare".

Ma la piattaforma di e-commerce non ha apprezzato il gesto, tanto che ha deciso di cancellare l'account "elevatobeppegrillo" perché "tali attività costituiscono un rischio (di frode) e la nostra priorità è garantire un mercato affidabile in cui le persone possano acquistare e vendere in sicurezza".

Una "decisione inappellabile", come si legge nella comunicazione di eBay che Grillo ha postato sul suo profilo Facebook.