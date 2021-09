12 settembre 2021 16:27

Belluno, in pediatria arrivano le mini auto elettriche: porteranno i bimbi a fare le visite

La "terapia del gioco" arriva all'ospedale San Martino di Belluno. Due mini auto elettriche, una Fiat 500 e un Gaucho Grande, sono state consegnate alla pediatria da un gruppo di bikers Harley-Davidson. Grazie a questo dono, i bambini potranno essere accompagnati alle visite specialistiche o, in caso di necessità, in sala operatoria, a bordo delle macchinine. L'obiettivo, come spiega l'Ulss 1 Dolomiti sulla sua pagina Facebook, è "ridurre l’impatto psicologico della malattia, la paura, l'ansia e lo stress dei piccoli pazienti ricoverati e rendere più umane e facili le visite attraverso il gioco".