17 aprile 2021 17:45

Bauli in piazza, a Roma flashmob dei lavoratori dello spettacolo | La solidarietà di Renato Zero

"Bauli in piazza" a Roma, per il flashmob organizzato dai lavoratori dello spettacolo per chiedere aiuto a Draghi. Gli operatori di un settore messo in ginocchio dalla pandemia esortano il premier a intervenire per aiutarli a ripartire e portano i loro bauli in piazza del Popolo. Con loro anche Renato Zero, che ha salutato tra gli applausi i dimostranti: "Ciao ragazzi. Sono Renato, sono qui con voi per dimostrare che non abbiamo paura di salire su quel palco. La musica ha sempre guarito i cuori di tutti".