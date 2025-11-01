Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
1 di 4
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

sulla statale 16

Bari, travolto mentre soccorre un automobilista: morto 25enne

01 Nov 2025 - 10:43
4 foto

Si è fermato l'automobilista che ha travolto e ucciso un 25enne mentre, sulla statale 16 all'altezza di Bari-Palese, stava prestando aiuto a un'auto uscita fuori strada. La sua posizione è al vaglio degli agenti della polizia locale di Bari.

bari
incidente