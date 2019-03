Bari, Tir sfonda guard-rail di un cavalcavia e resta sospeso nel vuoto

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Un Tir ha sfondato il guard-rail di un cavalcavia sulla Statale 16 nel Barese, rimanendo sospeso nel vuoto all'altezza dello svincolo per Castellana Grotte-Monopoli. L'autista del mezzo è riuscito a mettersi in salvo da solo: l'uomo, che ha riportato un lieve trauma cranico, è stato soccorso dal 118 e quindi sottoposto a esami di controllo al Policlinico di Bari. Per consentire il recupero della motrice del Tir, il cui rimorchio era vuoto, è stata necessaria la chiusura sia della Statale, sia della provinciale Monopoli-Castellana sulla quale sporgeva il mezzo.