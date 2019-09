Bari, kalashnikov dorato spopola in vetrina: E il regalo più richiesto

Se te la ritrovi davanti è impossibile non notarla: pantere nere tempestate di brillanti, kalashikov dorato e due pistole bianche calibro 9...tutto sistemato con cura su un letto, con testata rigorosamente barocca, per rimanere in stile "Gomorra". E' la vetrina di un negozio di oggettistica specializzato in bomboniere e oggetti regalo per cerimonie nel cuore di un quartiere di Bari, il Libertà, tristemente noto alle cronache per la presenza di criminalità organizzata con episodi di sparatorie e morti in strada. Un allestimento che sta facendo molto discutere in città, ma che non turba il titolare dell'attività commerciale: "E' tutto in finissima ceramica - dice al Corriere - Li vendiamo perché sono oggetti molto richiesti. Sono idee regalo molto gettonate, soprattutto tra parenti e amici, per i compleanni. Certamente, per ovvie ragioni, il fucile costa di più rispetto alle pistole". Ma i prezzi non è dato saperli: "Li diciamo solo di persona, qui in negozio, ai nostri clienti, ma parliamo comunque di prezzi accessibili, alla portata di tutti". . .