31 marzo 2022 08:59

Bari, bufera sulla statua di San Nicola donata da Putin: c'è chi vuole rimuoverla

Era il 14 marzo 2007 e Vladimir Putin era in visita alla chiesa ortodossa di San Nicola, nel centro antico di Bari, per donare una statua raffigurante il santo alla basilica nella quale sono conservate le sue reliquie. Oggi nel capoluogo pugliese c'è chi chiede di rimuovere quella statua, scatenando forti polemiche: c'è chi grida allo scandalo perché la città conserva una statua dell'uomo che ha scatenato la guerra in Ucraina, c'è chi ribatte che un gesto come la rimozione servirebbe solo ad inasprire i già tesi rapporti internazionali. Fa uno strano effetto vedere oggi quelle immagini di 15 anni fa, quando il presidente russo venne in visita in Italia per un vertice con l'allora premier Romano Prodi, portando in dono la statua, che ora si trova nella piazza della basilica, di fronte al suo ingresso.