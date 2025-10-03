Avellino, parrocchia aderisce allo sciopero per Gaza

© 1-4
© 1-4
© 1-4
© 1-4
Autore della iniziativa lo stesso parroco, don Vitaliano della Sala
''La parrocchia aderisce allo sciopero generale per Gaza". Questo l'avviso diretto ai fedeli esposto sul portone della chiesa dell'Annunziata di Mercogliano (Avellino). Autore della iniziativa lo stesso parroco, don Vitaliano della Sala, il prete no-global noto per le sue iniziative a sostegno della pace e dei più deboli.
"Sto raggiungendo il corteo ad Avellino - ha detto don Vitaliano - ma prima ho avvisato i miei parrocchiani della mia iniziativa e che le celebrazioni prevista in mattinata sono rimandate al pomeriggio". "La chiesa non chiude - precisa Do Vitaliano - ma rimarrà aperta ai parrocchiani che in questo giorno di ricordo delle vittime di Gaza vorranno raccogliersi in preghiera". Accanto al cartello il parroco ha anche esposto una bandiera della Palestina.
Commenti (0)