Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
1 di 4
© 1-4
© 1-4
© 1-4

© 1-4

© 1-4

L'avviso sul portone

Avellino, parrocchia aderisce allo sciopero per Gaza

 Autore della iniziativa lo stesso parroco, don Vitaliano della Sala

03 Ott 2025 - 12:59
4 foto

''La parrocchia aderisce allo sciopero generale per Gaza". Questo l'avviso diretto ai fedeli esposto sul portone della chiesa dell'Annunziata di Mercogliano (Avellino). Autore della iniziativa lo stesso parroco, don Vitaliano della Sala, il prete no-global noto per le sue iniziative a sostegno della pace e dei più deboli.

"Sto raggiungendo il corteo ad Avellino - ha detto don Vitaliano - ma prima ho avvisato i miei parrocchiani della mia iniziativa e che le celebrazioni prevista in mattinata sono rimandate al pomeriggio". "La chiesa non chiude - precisa Do Vitaliano - ma rimarrà aperta ai parrocchiani che in questo giorno di ricordo delle vittime di Gaza vorranno raccogliersi in preghiera". Accanto al cartello il parroco ha anche esposto una bandiera della Palestina.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri