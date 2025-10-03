Avellino, parrocchia aderisce allo sciopero per Gaza

"Sto raggiungendo il corteo ad Avellino - ha detto don Vitaliano - ma prima ho avvisato i miei parrocchiani della mia iniziativa e che le celebrazioni prevista in mattinata sono rimandate al pomeriggio". "La chiesa non chiude - precisa Do Vitaliano - ma rimarrà aperta ai parrocchiani che in questo giorno di ricordo delle vittime di Gaza vorranno raccogliersi in preghiera". Accanto al cartello il parroco ha anche esposto una bandiera della Palestina.