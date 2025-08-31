Auto sovraccarica e senza assicurazione viaggia su e giù per l'Italia: le immagini diventano virali

Sono diventate virali le immagini di un'auto, una Ford diesel del 2002, carica fino all'inverosimile di valigie, che pare abbia viaggiato indisturbata su e giù per l'Italia. A rilanciare le fotografie è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli, che sul suo profilo Facebook ha postato diversi scatti della vettura in strada. E, dopo le segnalazioni, ha condiviso anche la visura dei dati dell'auto, dalla quale risulta che non è assicurata.