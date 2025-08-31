Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
1 di 10
© Facebook / Francesco Emilio Borrelli
© Facebook / Francesco Emilio Borrelli
© Facebook / Francesco Emilio Borrelli

© Facebook / Francesco Emilio Borrelli

© Facebook / Francesco Emilio Borrelli

la denuncia

Auto sovraccarica e senza assicurazione viaggia su e giù per l'Italia: le immagini diventano virali

A rilanciare le fotografie è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli, che sul suo profilo Facebook ha postato diversi scatti della vettura

31 Ago 2025 - 12:02
10 foto

Sono diventate virali le immagini di un'auto, una Ford diesel del 2002, carica fino all'inverosimile di valigie, che pare abbia viaggiato indisturbata su e giù per l'Italia. A rilanciare le fotografie è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli, che sul suo profilo Facebook ha postato diversi scatti della vettura in strada. E, dopo le segnalazioni, ha condiviso anche la visura dei dati dell'auto, dalla quale risulta che non è assicurata.

foto virali

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri