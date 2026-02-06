1 di 3
© Ansa
tragedia della strada a saronno

Auto contro un albero, morti due ventenni nel Varesotto

L'incidente è avvenuto nella notte a Saronno: i due, di 24 e 22 anni, avrebbero perso il controllo del mezzo

06 Feb 2026 - 12:58
varese
saronno
incidente