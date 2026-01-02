Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
1 di 3
© Carabinieri
© Carabinieri
© Carabinieri

© Carabinieri

© Carabinieri

le immagini dei carabinieri

Aurora Livoli, ecco l'uomo fermato ritratto con la 19enne in via Paruta a Milano

I carabinieri hanno diffuso i frame completi delle ultime ore di vita della giovane di Latina trovata morta in un cortile. Si vede il 56enne peruviano che è stato fermato per l'omicidio

02 Gen 2026 - 15:33
3 foto
milano
femminicidio