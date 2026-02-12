Arezzo, esplode furgone carico di bombole d'ossigeno: due feriti

A Bibbiena, in provincia di Arezzo, un furgone carico di bombole di ossigeno ha preso fuoco e diverse bombole sono esplose provocando delle deflagrazioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con quattro ambulanze ed è stato attivato il gruppo maxi emergenze della Asl Toscana sud est. Secondo le prime informazioni, sarebbero due i feriti: un vigile del fuoco che avrebbe riportato ferite lievi ad una mano durante le operazioni di spegnimento e l'autista del furgone rimasto ferito non gravemente alle mani mentre tentava di prendere l'estintore. Portate per scrupolo in ospedale anche due mamme con due bimbi che si trovavano nella casa sotto la quale è esploso il furgone, e che sono uscite dalle abitazioni in seguito allo scoppio.



L'esplosione ha distrutto il mezzo, e si è alzata una colonna di fumo nero visibile anche a chilometri di distanza. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e l'area è stata isolata per permettere l'intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari. Per precauzione, vista la vicinanza con il plesso scolastico, gli alunni della scuola primaria sono stati messi in sicurezza nei locali della scuola secondaria. "I bambini stanno tutti bene", ha comunicato il dirigente scolastico, invitando i genitori a recarsi a prenderli con calma e tranquillità.