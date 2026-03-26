Arezzo, 60 pellegrini diretti a Chiusi della Verna bloccati dalla neve

Arrivati sul posto, i carabinieri hanno constatato l'impossibilità di rimuovere immediatamente l'autobus e, considerando la presenza di soggetti fragili a bordo, hanno organizzato un servizio di trasferimento a staffetta. Le pattuglie hanno accompagnato i pellegrini in sicurezza, alcuni dei quali trasportati a braccia sulle auto dell'Arma, fino alla sede del municipio di Chiusi della Verna, dove hanno trovato riparo e assistenza in attesa del ripristino della viabilità e dello spostamento del mezzo. L'intervento si è svolto senza criticità e senza conseguenze per le persone coinvolte.