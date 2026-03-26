Arezzo, 60 pellegrini diretti a Chiusi della Verna bloccati dalla neve

© Carabinieri
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Le pattuglie hanno soccorso tutti coloro che erano a bordo, compresi i tanti soggetti fragili e anziani a bordo
Intervento dei carabinieri della compagnia di Bibbiena, in provincia di Arezzo, lungo la Strada provinciale 60, a circa quattro chilometri dal centro di Chiusi della Verna, per soccorrere un autobus turistico con 60 pellegrini a bordo, rimasto bloccato a causa delle condizioni meteorologiche. Il mezzo, diretto al santuario francescano della Verna, trasportava principalmente anziani provenienti da Sesto Fiorentino, tra cui alcune persone con difficoltà di deambulazione.
Le abbondanti nevicate che nelle ultime ore hanno interessato i rilievi del Casentino hanno provocato un consistente accumulo di neve sulla strada, rendendo impossibile qualsiasi manovra del veicolo anche con l'ausilio dei mezzi spazzaneve.
Arrivati sul posto, i carabinieri hanno constatato l'impossibilità di rimuovere immediatamente l'autobus e, considerando la presenza di soggetti fragili a bordo, hanno organizzato un servizio di trasferimento a staffetta. Le pattuglie hanno accompagnato i pellegrini in sicurezza, alcuni dei quali trasportati a braccia sulle auto dell'Arma, fino alla sede del municipio di Chiusi della Verna, dove hanno trovato riparo e assistenza in attesa del ripristino della viabilità e dello spostamento del mezzo. L'intervento si è svolto senza criticità e senza conseguenze per le persone coinvolte.