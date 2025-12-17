Logo Tgcom24
Intervento di polizia locale, Croce Gialla e vigili del fuoco

Ancona, sbaglia marcia e piomba con l'auto in un giardino privato

La conducente del veicolo, una 70enne, è uscita autonomamente dall'auto e poi ha rifiutato il trasporto in ospedale

17 Dic 2025 - 21:41
Convinta di aver messo la retromarcia, aveva inserito invece la prima: l'auto è quindi piombata all'interno del giardino di un'abitazione privata. È accaduto ad Ancona. Sono intervenuti la polizia locale e i sanitari della Croce Gialla per assistere la conducente del veicolo, una 70enne, che era uscita autonomamente dall'auto e poi ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco: la squadra di Ancona è intervenuta con autogru per il recupero del mezzo e la messa in sicurezza dell'area.

