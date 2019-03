Anche Bebe Vio fa visita a Manuel Bortuzzo: "Non è mai finita se non lo decidi tu"

Visita gradita della campionessa paralimpica Bebe Vio a Manuel Bortuzzo. "Energia pura, campionessa di vita", si legge a commento della foto-ricordo scattata nella clinica romana dove il nuotatore trevigiano è ricoverato dopo essere rimasto paralizzato colpito da una pallottola vagante all'esterno di un pub a Roma. "Il dono più bello della vita è il sorriso, non è mai finita se non lo decidi tu", continua il post prima pubblicato sul profilo del papà di Manuel, Franco, e poi ripreso dalla pagina "Tutto con Manuel". Il 19enne aveva già dichiarato che Bebe Vio fosse la sua eroina. Qualche giorno dopo una dedica speciale era arrivata via Instagram proprio dalla schermitrice, dopo il successo in Coppa del mondo: "Dedico la vittoria a tutti quelli che cadono ma appena possono si rialzano e riprendono a correre... o a nuotare! Daje Manuel". E subito dopo la risposta del nuotatore azzurro: "Grazie di cuore, sei stata un mio grande punto di riferimento morale". Ora l'abbraccio e i sorrisi, davvero contagiosi