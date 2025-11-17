Logo Tgcom24
FORTI PIOGGE

Allagamenti e smottamenti in provincia di Udine: vigili del fuoco in azione per i soccorsi

Arrivati i rinforzi da Veneto ed Emilia Romagna con attrezzature dotate di idrovore ad alto pompaggio

17 Nov 2025 - 09:29
