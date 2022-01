04 gennaio 2022 21:16

All'asta il volantino originale delle Brigate Rosse sul sequestro Moro

Il volantino che le Brigate Rosse distribuirono per comunicare di aver sequestrato Aldo Moro, allora presidente della Democrazia cristiana, è stato messo all'asta dalla Bertolami Fine Art. Si parte da un prezzo base di 600 euro per il documento simbolo di una delle pagine più buie della nostra storia. Sul foglio ciclostilato vediamo la stella a cinque punte, la testata stampata Brigate Rosse e il testo in cui l'organizzazione terrorista comunica il suo gesto contro il capo politico della Dc. Il comunicato si apre con queste parole: "Giovedì 16 marzo un nucleo armato delle Brigate Rosse ha catturato e rinchiuso in un carcere del popolo Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana. La sua scorta armata, composta da cinque agenti dei famigerati Corpi Speciali, è stata completamente annientata". In fondo al volantino la data del 16 marzo 1978 e la firma: "Brigate Rosse per il comunismo".