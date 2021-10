20 ottobre 2021 14:55

Alitalia, le hostess si spogliano per protesta: via le uniformi

Singolare flashmob in tarda mattinata delle hostess Alitalia, scese in piazza per protestare contro "la condizione lavorativa di colleghi e colleghe in seguito all'acquisizione di Alitalia da parte di Ita Airways". Le hostess nel corso del sit-in si sono tolte le proprie uniformi, simboleggiando il rifiuto di accettare tale situazione, inneggiando poi il coro: "Noi siamo Alitalia". "Siamo venute - hanno spiegato - a esprimere innanzitutto il nostro dolore. La solidarietà va a tutti i nostri colleghi che hanno chiamato in Ita e che sono stati costretti a firmare un contratto aziendale umiliante e mortificante".