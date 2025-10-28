Agguato al bus dei tifosi del Pistoia Basket, a Roma i funerali dell'autista morto

Al termine dell'Eucaristia, padre Massimo ha ringraziato tutta la comunità per la vicinanza a nome dell'intera famiglia: "Quando assistiamo a questi gesti - ha precisato - sembra che la vita della persona non abbia alcun valore. Ma noi non vogliamo che questo prevalga nella nostra società". "Occorre trovare le ragioni per restare uniti. Dopo questi interminabili giorni, a titolo personale, dico: quando le parole risultano inadeguate, il silenzio e la preghiera - ha aggiunto - devono essere le armi per superare il dolore, e ritrovare la speranza".