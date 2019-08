Ad Ascea una famiglia napoletana in vacanza ogni giorno ripulisce la spiaggia dai rifiuti

Una famiglia napoletana in vacanza ad Ascea, in provincia di Salerno, ha deciso di armarsi di guanti e secchielli per pulire la spiaggia della città. Almeno un'ora al giorno per raccogliere i rifiuti, con l'aiuto anche dei più piccoli. "La Campania non è solo cialtroni e delinquenti. La Campania è soprattutto fatta da gente onesta e civile che ha a cuore il proprio territorio e il benessere della collettività" commenta su Facebook il consigliere campano dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. "Racconti di persone normali - conclude Borrelli - ma che con i loro gesti possono contribuire ad una Campania migliore, dove i giovani non desiderino scappare ogni giorno".