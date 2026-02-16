A Roma i Nobel per la Pace 2022: l'opposizione russa e bielorussa in Parlamento con Memorial Italia

E' stata organizzata lo scorso 30 giugno una visita a Roma della cosiddetta delegazione dei Nobel composta da Oleg Orlov, cofondatore di Memorial e prigioniero politico, Olexandra Romantsova, direttrice del Centro per le libertà civili dell'Ucraina, e dal bielorusso Leonid Sudalenko, collaboratore del centro per i diritti umani Viasna, le tre organizzazioni che avevano ricevuto il Nobel per la Pace nel 2022. Il trio ha potuto incontrare i rappresentanti di Camera e Senato e sottoporre il problema dei prigionieri politici in Russia e Bielorussia all'attenzione in Parlamento.