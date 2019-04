A Caltanissetta chiedono il selfie a Salvini e scatta il bacio... lesbo

In Sicilia tour elettorale con... sorpresa per il vicepremier Matteo Salvini. Gaia e Matilde, nella tappa di Caltanissetta, si sono avvicinate al ministro dell'Interno per la foto di rito a fine comizio. Il leader della Lega si è preparato al selfie sorridente e compiaciuto come al suo solito al cospetto dei suoi elettori, ma qui è scattata la trappola architettata dalla due ragazze: il bacio lesbo in faccia a Salvini (con conseguente sua espressione stupefatta) ha fatto il giro dei social