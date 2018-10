clicca per guardare tutte le foto della gallery

Imprenditori e rappresentanti dei sindacati sono delusi dopo l'incontro con la capogruppo del M5S in Comune Valentina Sganga e la prima firmataria dell'odg contro la Tav Viviana Ferrero. Al centro del confronto l'ordine del giorno contro la Tav. I sindacati e le forze economiche avrebbero voluto un rinvio della discussione dell'odg ma la richiesta - fanno sapere - non è stata neppure presa in considerazione.