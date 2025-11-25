"Non una di meno", a Milano il corteo contro la violenza sulle donne

Migliaia di persone sono scese in piazza a Milano per il corteo organizzato da "Non una di meno" in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La manifestazione è partita da piazza Oberdan e si è conclusa in piazzale Lodi, bloccando proprio nell'ora di punta alcune delle vie più trafficate della città. "Siamo più di diecimila", hanno fatto sapere gli organizzatori. Il corteo si è aperto con un omaggio a Ornella Vanoni sulle note di "La voglia, la pazzia".