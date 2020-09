eccolamiacattedra: la protesta dei precari della scuola invade i social

Tavolo della cucina imbandito per la colazione, biscotti e moka, pc e libri di testo. Si presentano così le "cattedre" di centinaia di insegnanti precari che non sono in classe per il primo giorno di scuola. Con l'hashtag #eccolamiacattedra numerosi i post dei prof in attesa di una chiamata, mentre in aula gli studenti si ritrovano senza insegnanti. Una protesta contro Lucia Azzolina ripresa dai sindacati che contestano tempi e modalità di reclutamento del corpo docente. E tanti insegnanti rimasti a casa, davanti alla loro tazza di caffè, sperando in una nomina, chiedono le dimissioni del ministro