Babbo Natale turco espulso , l ultima provocazione di Tvboy

Il collettivo artistico che si riunisce sotto il marchio Tvboy torna con un murales che fa discutere. A Milano, simbolicamente nei pressi di Largo delle Culture, è comparso un Babbo Natale turco che, ammanettato, viene espulso da un poliziotto italiano che ha le fattezze del ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Permesso di soggiorno negato per Babbo Natale, nessuno si ricordava più che San Nicola arrivava dalla Turchia", scrive sui social Tvboy per poi aggiungere in un'intervista a Repubblica: "Molti pensano che la leggenda di Babbo Natale sia nordica, invece papà Natale era San Nicola, bizantino, le sue reliquie vennero rubate in Turchia e poi portate a Bari".