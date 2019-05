Foto di Nicola Zingaretti a “Pomeriggio Cinque”: "Qui ero a Tropea e avevo tanti capelli"

Abbronzato e con tanti capelli. Nicola Zingaretti è quasi irriconoscibile nelle fotografie esclusive mandate in onda nella puntata di “Pomeriggio Cinque”. “Ho solo io queste foto choc, guarda cosa ho trovato", commenta scherzando Barbara d’Urso. "Eri un fotomodello”.



Tra imbarazzo e sorrisi il segretario del Partito Democratico commenta le immagini che scorrono sullo schermo: “Qui ero a Tropea, avrò avuto 13-14 anni penso. Avevo tanti capelli, cosa che come sai nella mia famiglia è scarsa, e non parlo solo di me – scherza Zingaretti – penso che nella mia famiglia nessuno le abbia mai viste queste foto”.