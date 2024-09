Forte temporale nel Cagliaritano: strade come fiumi | All'aeroporto crolla una parte del controsoffitto

Mercoledì pomeriggio, un forte temporale si è abbattuto su Cagliari e hinterland. Pochi minuti ed è stato l'inferno di grandine, pioggia, tuoni, vento. Sono stati complessivamente 30 gli interventi dei vigili del fuoco: alberi e pali pericolanti, strade, cantine e negozi allagati in diverse zone. Problemi soprattutto a Pirri, dove alcune strade sono finite sott'acqua, trasformandosi per almeno 10 minuti in veri e propri torrenti che hanno trasportato mastelli dei rifiuti e altro materiale per centinaia di metri. All'interno dell'aeroporto di Cagliari-Elmas, il forte temporale ha provocato il crollo di alcuni pannelli del controsoffitto nell'area partenze, senza provocare danni o feriti, ma allagando il pavimento.