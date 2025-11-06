Forte tempesta geomagnetica in corso, reti elettriche e Gps a rischio

Una forte tempesta geomagnetica è in corso, con possibili effetti sulle reti elettriche e sui sistemi di navigazione Gps. Il livello è G3, su una scala che va da G1 (debole) a G5 (estrema). Il fenomeno, segnalato dall’agenzia statunitense Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration), sta perturbando il campo magnetico terrestre e continuerà almeno fino al 7 novembre.