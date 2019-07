Formigoni, pg Milano favorevole a detenzione domiciliare

Il sostituto procuratore generale di Milano, Nicola Balice, ha dato parere favorevole alla istanza con cui la difesa di Roberto Formigoni ha chiesto che l'ex governatore possa espiare la pena di 5 anni e 10 mesi di carcere, inflitti in via definitiva per il caso Maugeri, ai domiciliari perché ultrasettantenne. La decisione del collegio è attesa a giorni.