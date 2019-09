Forlì, aggredita perché meridionale: “Mi hanno sputato addosso e chiamata terrona di m**da”

“Stavo parcheggiando quando ho sentito la vicina urlare, poi è arrivato il compagno che mi ha sputato in faccia e mi ha pestato violentemente un piede”. A parlare in diretta a “Pomeriggio Cinque” è Ilde, la donna che ha denunciato un’aggressione a Forlì da parte dei vicini di casa che le avrebbero dato della “terrona di m**da” e “mafiosa”, perché di origini siciliane.



Ma la versione dei vicini, intercettati dal programma, è completamente diversa: “E’ lei che mi ha dato dell’ignorante”, sostiene una delle protagoniste della vicenda. “Non aggredirei mai una donna”, aggiunge poi il compagno della vicina di Ilde. Il referto medico però parla chiaro: le contusioni ci sono state, anche se è da accertare chi le abbia causate. La vicenda resta da chiarire ma la donna si appella a Barbara d’Urso: “Apprezzo che ti occupi di liti di vicini", sostiene Ilde che continua: "Tu porti avanti anche un’altra battaglia. Le donne non si toccano”.