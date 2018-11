Forlì, adescava ragazzini sui social: 35enne arrestato per violenza sessuale

La polizia di Forlì ha arrestato un 35enne per violenza sessuale commessa su due ragazzi minorenni . L'uomo tramite i social network e whatsapp intratteneva con gli adolescenti conversazioni a sfondo sessuale. Le vittime, soggetti in difficoltà e con fragilità emotive , venivano adescate con la promessa di soluzioni alle loro problematiche. L'arrestato millantava anche poteri soprannaturali e sottoponeva i ragazzi a riti magici.

L'uomo si spacciava per una persona inserita nel mondo dello spettacolo, esperta nel montaggio di video musicali, e riusciva a carpire la fiducia dei minori promettendo incontri con personaggi famosi, aiuto nella realizzazione e pubblicazione di video musicali su social network e assicurando ai ragazzi la possibilità di salire su vari palcoscenici durante eventi e competizioni musicali. Quindi iniziava ad intrattenere sui social conversazioni quotidiane via via più intense e con contenuti a sfondo sessuale, scambiando anche fotografie e video.



Le indagini sono partite da alcuni casi segnalati a Savignano sul Rubicone, Gatteo e Rimini. I minori coinvolti, tutti di età compresa tra i 14 ed i 17 anni, spesso venivano distratti dalle reali intenzioni dell'uomo, che riusciva a realizzare un ambiente apparentemente sicuro anche agli occhi dei loro genitori: il 35enne infatti spesso "usava" la presenza dei propri figli minori come giustificazione per invitare le vittime a casa propria.