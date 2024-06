Fontana: "Le forze politiche si uniscano per tutelare i lavoratori"

Dopo il tragico incidente sul lavoro di Latina e dopo quello di Bolzano, il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana lancia il suo appello a lottare insieme per i lavoratori. "E' con grande dolore che piangiamo un'altra morte sul lavoro - dichiara -, a seguito dell'esplosione avvenuta due giorni fa in una fabbrica a Bolzano. Porgo le mie condoglianze alla famiglia della vittima e rivolgo il mio pensiero anche ai feriti che sono ricoverati. Auspico che le forze politiche si possano unire, mettendo in campo le iniziative più utili ed efficaci a garantire la massima sicurezza e le più adeguate condizioni a tutela dei lavoratori".