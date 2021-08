Folla nelle città d'arte, Franceschini: "No a ticket e tornelli"

ansa

Il ministro della Cultura Dario Franceschini dice no a ticket tornelli nelle città d'arte per controllare flussi e assembramenti. "Bisogna combattere l'eccessivo affollamento, ma senza alcun contributo d'accesso - dice a margine della presentazione delle nuove sale alle Gallerie dell'Accademia a Venezia -. Bisogna sfruttare tecnologie meno invasive: se penso ai tornelli mi viene in mente un aeroporto, non una città".