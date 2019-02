Foligno, bimbo nero umiliato in classe: "I compagni mi hanno difeso"

"Mi è piaciuto vedere ragazzini e ragazzine, tutti con la pelle bianca, che si sono alzati e sono venuti vicino a me", ha raccontato il bambino alla mamma, così come riportato da Il Corriere della Sera. Mentre doveva stare immobile di fronte alla finestra, come ordinato dall'insegnante, i suoi compagni, infatti, cogliendo la discriminazione in atto, lo hanno difeso.



"Hanno detto al maestro: noi siamo uguali, noi siamo come lui, perciò anche noi siamo qui fermi alla finestra, a guardare fuori", ha proseguito il piccolo nel ripercorrere la vicenda.



"Hanno fatto bene i genitori a denunciare il maestro", è il commento delle mamme e dei papà degli altri alunni all'uscita da scuola.