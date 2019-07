Foggia, un incendio distrugge 33 mezzi per la raccolta dei rifiuti

Un rogo ha distrutto 33 mezzi per la raccolta dei rifiuti a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. I veicoli erano parcheggiati in un deposito comunale in periferia. Gli investigatori hanno precisato che non c'è alcun pericolo per la salute pubblica. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri, che visioneranno i filmati delle telecamere di sicurezza per accertare le cause dell'incendio.