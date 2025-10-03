Foggia, uccise il compagno con una coltellata: 30enne arrestata per omicidio | Aveva parlato di un evento accidentale

Le contraddittorie dichiarazioni rese dalla compagna dell'uomo, che inizialmente parlò di un accoltellamento accidentale hanno indotto i carabinieri ad approfondire le indagini. La donna disse di essere stata strattonata e tirata per capelli dal compagno mentre sorreggeva il figlioletto di un anno con un braccio e con l'altra mano maneggiava un coltello con cui stava affettando le cipolle. Per evitare che il piccolo cadesse o si facesse male, raccontò, nel tentativo di divincolarsi avrebbe involontariamente procurato la ferita all'addome all'uomo, rivelatasi mortale.