Cronaca
il delitto a san severo

Foggia, uccise il compagno con una coltellata: 30enne arrestata per omicidio | Aveva parlato di un evento accidentale

La donna disse di aver colpito involontariamente l'uomo all'addome nel tentativo di divincolarsi da lui. La sua versione, però, non ha convinto gli inquirenti

03 Ott 2025 - 10:04
© Ansa

© Ansa

Una 30enne di San Severo (Foggia) è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di omicidio volontario del compagno, Mario La Pietra, suo coetaneo, avvenuto il 5 marzo mentre i due erano nella loro casa. L'arresto è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip presso il Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura. L'uomo venne soccorso da 118 nella sua abitazione con una profonda ferita all'addome provocata da un grosso coltello da cucina. Morì poche ore dopo in ospedale.

Versioni contraddittorie

 Le contraddittorie dichiarazioni rese dalla compagna dell'uomo, che inizialmente parlò di un accoltellamento accidentale hanno indotto i carabinieri ad approfondire le indagini. La donna disse di essere stata strattonata e tirata per capelli dal compagno mentre sorreggeva il figlioletto di un anno con un braccio e con l'altra mano maneggiava un coltello con cui stava affettando le cipolle. Per evitare che il piccolo cadesse o si facesse male, raccontò, nel tentativo di divincolarsi avrebbe involontariamente procurato la ferita all'addome all'uomo, rivelatasi mortale.

Litigi e discussioni

 Gli esiti del sopralluogo, dell'attività tecnica d'indagine e della perizia medico-legale, secondo gli investigatori hanno confutato quanto dichiarato dalla giovane, che nel corso delle indagini ha fornito diverse versioni riguardo alla dinamica dell'accaduto. Il delitto si inserirebbe, stando alla ricostruzione, in un contesto conflittuale della coppia, connotato da litigi e discussioni.

