Foggia, morti sospette in un hospice: procura ordina 16 riesumazioni | Ipotesi è omicidio con farmaci

Asl: "Massima disponibilità a inquirenti"

"In riferimento alle indagini in atto della Procura di Foggia sul decesso di alcuni pazienti dell'Hospice di Torremaggiore, questa Azienda ha in corso tutte le procedure utili alla salvaguardia di pazienti e dipendenti". Lo fa sapere la direzione generale della Asl di Foggia in una nota "Siamo fiduciosi nell'operato della magistratura alla quale, come di consueto, abbiamo offerto ed offriamo la più completa disponibilità, anche al fine della ricerca della verità per il bene della collettività e delle famiglie coinvolte nel caso", conclude.